De la tradición chilena al formato moderno: nace Millennial en Panamá

En una industria, que históricamente ha sido dominada por países como Italia, Francia y España, nace en Panamá el vino en lata Millennial, el resultado de la combinación de la tradición vitivinícola chilena, el talento creativo panameño, la estrategia desarrollada junto a profesionales argentinos y venezolanos, y una visión empresarial enfocada en la internacionalización.

La bebida, producida por Viña Undurraga en Chile, ya está disponible en el mercado local y con miras a exportarse a Estados Unidos, adelantó el empresario Cristhian Flórez Mejdoub, quien lideró la idea y el desarrollo de la marca.

Flórez Mejdoub explicó a Panamá América que la presentación de la bebida responde a las necesidades del consumidor moderno, es decir, pretende llegar donde el vino en botella de vidrio no puede como conciertos, festivales, playas y múltiples actividades al aire libre.

Millennial, que cada lata tiene dos copas y tres unidades hacen una botella, no pretende reemplazar la experiencia tradicional del vino, todo lo contrario, buscar ampliarla, democratizarla y hacerla más accesible para millones de consumidores.

Asimismo, busca promover a Panamá como destino turístico y de inversión. Cada envase de Millennial tiene un código QR que redirige al consumidor a @Pal_Casco en Instagram.

Distribución

La bebida se encuentra en presentación de 250 ml, con una graduación de 12,5% de alcohol y cinco sabores: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Malbec, Rosato y Sangría.

Está de venta en Riba Smith, La Bottega, Frutería Mimi y próximamente en Súper 99.