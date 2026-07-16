FAECO, primera unidad en juramentar a sus autoridades en la UP

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO) se convirtió en la primera unidad académica de la Universidad de Panamá en dar inicio al proceso de toma de posesión de las autoridades electas para el período 2026-2031, con la juramentación de la magíster Tamara de Velasco como decana y del doctor Guillermo Gómez como vicedecano.

El acto protocolar contó con la participación del rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro; el director general de Recursos Humanos, magíster Héctor González; docentes, administrativos, estudiantes e invitados especiales, quienes acompañaron a las nuevas autoridades en el inicio oficial de su gestión.

Como parte de la ceremonia, la decana y el vicedecano firmaron el acta de toma de posesión y el libro oficial de registro, formalizando el comienzo de sus funciones al frente de esta unidad académica.

En su intervención, la magíster Tamara de Velasco agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la facultad y de la Universidad de Panamá.

"En nuestros 39 años de servicio en esta institución hemos dado muestras de trabajo y así lo seguiremos haciendo, con el apoyo de todos ustedes", expresó la nueva decana.

Por su parte, el rector Eduardo Flores Castro destacó que la ceremonia en FAECO marca el inicio de la renovación de las autoridades universitarias elegidas democráticamente para el período 2026-2031.

El rector resaltó la experiencia de las nuevas autoridades al señalar que la decana Tamara de Velasco posee un amplio conocimiento de los procesos administrativos de la institución, mientras que el doctor Guillermo Gómez ha contribuido significativamente en los procesos de acreditación académica.

Asimismo, expresó su confianza en que la facultad continuará fortaleciendo su desarrollo académico y su vinculación con la sociedad durante los próximos cinco años.

Durante su intervención, Flores Castro también planteó la posibilidad de impulsar una nueva modalidad de trabajo de graduación para los estudiantes de Administración de Empresas, basada en la creación de microempresas mediante convocatorias de apoyo al emprendimiento, como alternativa a la tesis tradicional y a la práctica profesional.

Con este acto, la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad abre el calendario de tomas de posesión de las nuevas autoridades universitarias, iniciando una etapa orientada a consolidar la excelencia académica, fortalecer la gestión institucional y ampliar el aporte de la Universidad de Panamá al desarrollo del país.