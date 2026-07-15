Camacho pide al órgano judicial corregir error contra Martinelli

El diputado Luis Eduardo Camacho salió nuevamente en defensa del Estado de derecho y del expresidente Ricardo Martinelli, solicitándole al órgano judicial corregir su error, obviando las presiones políticas y mediáticas que insisten en que se le condene por un delito que ya quedó demostrado no cometió.

Aseguró que el único pecado del exmandatario fue procurar el bienestar de los panameños; sin embargo, sus adversarios esperan otro fallo político en su contra.

"Llamo al órgano judicial a que se ponga a la altura de las circunstancias y que no ceda a esa campaña para que se dé otra condena política contra Ricardo Martinelli", afirmó durante el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional.

Camacho recordó que el Estado de derecho es fundamental para la atracción de inversiones y convivencia pacífica, pero su fortalecimiento depende de las actuaciones del sistema de justicia; por ello, debe anteponer el respeto a las garantías fundamentales de cualquier individuo sobre intereses personales, económicos o políticos.

Calificó el caso Odebrecht como una "vergüenza", afirmando que su objetivo no es buscar "justicia", sino seguir inhabilitando a Martinelli como sucedió en la pasada contienda electoral.

La defensa del exmandatario espera que la decisión de la jueza Baloisa Marquínez se fundamente en las evidencias presentadas en la audiencia, no en pruebas viciadas que atentan contra el debido proceso.

El acto por supuesto blanqueo de capitales culminó el pasado mes de febrero.'