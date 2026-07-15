Junio fue un mes en el que los precios se mantuvieron estables

En el mes de junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una leve disminución de -0.3% en comparación con mayo.

El indicador que mide la inflación se mantuvo estable, debido a la rebaja de los precios de los combustibles a nivel internacional y al subsidio que mantiene el Gobierno Nacional al transporte de carga

En junio, el precio del diésel, incluso, bajó de precio en -5.8%, mientras que el precio de la gasolina disminuyó -4.2%.

La electricidad, también bajó de precio en -1.9%, aunque persisten las quejas de que el servicio ha aumentado lo que, a juicio, de expertos se debe al aumento del consumo, debido a la alta sensación térmica que se siente.

Otro servicio que está relacionado con los combustibles es el transporte aéreo, nacional e internacional, el cual disminuyó sus tarifas en -3.8%.

En mayo, el transporte aéreo subió en 10.1%, con relación a abril, por lo que esta última disminución es importante.

El único producto que subió de precio en forma significativa en junio fue el seguro de automóvil, que se elevó en 2.1%.'



El subsidio a los combustibles para transportistas y pescadores ha frenado el aumento de la inflación que alcanzó en mayo, su pico en este año, con 2.6%.

Con excepción de las verduras frescas o refrigeradas, los alimentos han mantenido precios estables en los últimos meses.

La crisis en Medio Oriente aún no culmina, lo que mantiene en expectativa al mundo entero de sus repercusiones económicas.

Además del transporte, el sector de seguros es otro que ha aumentado en el año presente.

Alimentos

Los alimentos, a nivel general, no tuvieron mayor alteración en cuanto a sus costos.

Los únicos que tuvieron un alza fueron el chocolate, con 2.3%, y las verduras frescas o refrigeradas, que subieron en 2.0%.

Hay que recordar que las verduras, frescas o refrigeradas, disminuyeron de precio en -3.8%, el mes pasado.

Acumulada

Con la disminución de este último mes medido, la inflación acumulada en el año, hasta junio, se mantiene en 2.3%.

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En mayo, la inflación estuvo en su máximo porcentaje en este año, con 2.6%.

El sector que ha experimentado un mayor aumento de precios ha sido el transporte, por razones obvias, debido a que en este sector se incluyen los combustibles.

Otro sector que ha subido es el de seguros y servicios financieros.

Por el lado contrario, los que han bajado en este año son las bebidas alcohólicas y tabaco; y prendas de vestir y calzado.

Medida

El Gobierno Nacional mantiene el subsidio en $0.88 la gasolina de 91 octanos, en $0.90 el diésel y en $1.00 la de 95 octanos.

Aplica a transporte de carga esencial, transporte público de pasajeros, incluyendo rutas internas, y la pesca artesanal.

Las autoridades han anunciado que mantendrán la medida hasta que la situación geopolítica internacional se estabilice.

La tensión todavía continúa en Medio Oriente, con ataques aislados entre las partes en conflicto, lo que de una u otra forma podrían incidir en los precios del petróleo.

La Secretaría Nacional de Energía mantiene un monitoreo constante para despejar el panorama este fin de semana y tomar una decisión la próxima semana, cuando toca revisar las tarifas.