Mercado laboral y sector de la vivienda siguen dando tropiezos

En el papel, la economía de Panamá muestra cifras de crecimiento, pero en las calles la realidad es muy distinta: el desempleo no baja al ritmo deseado y la venta de viviendas ha sufrido una estrepitosa caída del 40%.

Para Rolando Gordon, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, este escenario responde a una profunda contradicción en la política económica del país, la cual prioriza sectores de tránsito global en lugar de apoyar las actividades que realmente generan puestos de trabajo para la población.

Una de las principales contradicciones que explica Gordon es que Panamá está creciendo en sectores de comercio internacional que, por su naturaleza, no tienen la capacidad de masificar el empleo local.

"Si Panamá crece en el comercio internacional en el caso que aumente la logística, aumente el paso de barcos por el canal, o hay movimientos en el ferrocarril, el problema es que eso da un crecimiento económico, pero no nos genera empleos porque son sectores que primero miran y su trabajo es hacia afuera", explica el decano en Kw Continente.

Gordón cita como ejemplo que la reciente guerra en el estrecho de Ormuz, obligó a muchos barcos a pasar por el Canal de Panamá, lo que generó mayores ingresos para la vía interoceánica, pero no nuevas plazas de trabajo.

"El Canal de Panamá no está en capacidad de crear más de los 10 mil empleos que tienen por más barco que pasen, lo mismo el ferrocarril y así muchos sectores", advierte.

Para solucionar la crisis laboral —donde programas estatales como Panamá Pa' tí (de 80,000 empleos) resultan insuficientes—, Gordon sostiene que el plan de gobierno debe dirigirse con fuerza hacia los sectores que de verdad mueven la mano de obra del país: la construcción, la agricultura y la industria.'

4.8%

fue el crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2026 3

sectores están impulsando la economía: Canal de Panamá, puertos y el sistema bancario.

Gordón manifestó que el verdadero motor del empleo en Panamá no son las grandes corporaciones, sino los pequeños negocios, es decir, las pequeñas y microempresas.