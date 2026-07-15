Refrendan adenda para culminar centro regional de San Miguelito

La Contraloría General de la República refrendó una novena adenda del contrato de construcción del Centro Regional Universitario de San Miguelito que sería la última para entregar el proyecto.

Esta adenda suma 4 millones de dólares al contrato N°DSA-2207-19 para la construcción de una planta de tratamiento.

También, modifica la duración del contrato para que el contratista entregue la obra en 2,495 días calendarios, a partir de la Orden de Proceder.

En la última adenda, refrendada a finales de marzo, se le otorgó al contratista 2,132 días calendarios, para entregar la obra.

Esto quiere indicar que la empresa tendrá hasta el 30 de enero de 2027 para entregar el centro regional.

Cuando se dio la orden de proceder, la vigencia del contrato para la entrega del proyecto era de 750 días, que culminaban el 20 de abril de 2022.

En otras palabras, el proyecto presenta un atraso de más de cuatro años.

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año más se le dio a la empresa para que construya la planta de tratamiento y culmine la obra. 92.2

millones de dólares asciende el costo del proyecto, que comenzó costando $65.9 millones.

Costo

Con la última adenda, el costo global del proyecto sube a 92 millones 299 mil 339 dólares con 09 centavos ($92,299,339.09), cuando originalmente el contrato fue pactado en 65 millones 990 mil 848 dólares con 25 centavos ($65,990,848.25).

Es decir, que luego del tiempo transcurrido desde el inicio de la construcción, hace seis años, el costo de la obra ha subido en $26.3 millones, casi 40% más.

El nuevo centro regional de San Miguelito es construido por el consorcio HCG que conforman las empresas Healthcare Products Centroamérica, Construcción y Mantenimiento General e Ingeniería GER.

El centro educativo estará conformado por 120 aulas, laboratorios, auditorio, un edificio de estacionamiento de tres niveles, biblioteca moderna, un gimnasio multifuncional, edificio de mantenimiento y almacén, estructura para la protección y seguridad.

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Aunque es de San Miguelito, el centro regional estará ubicado en Las Cumbres, distrito de Panamá, por lo que también será para estudiantes de Panamá Norte.