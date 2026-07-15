Tuchel se hace responsable de la derrota

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial.

"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo.

"Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar", agregó el DT.

"Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez"; argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad.

"Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", reiteró.