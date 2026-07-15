A la Zona Libre de Colón ya no se le puede llamar un centro de contrabando

Hace una semana, la Zona Libre de Colón (Zolicol) fue señalada de ser el "Disneyland del comercio ilícito", en una conferencia celebrada por una empresa internacional, lo que generó la reacción en contra de gremios y la propia zona franca.

Este miércoles, una semana después, en el mismo lugar donde se dio la conferencia, la gerente de Zolicol, Luisa Napolitano, afirmó que trabajan con un comercio lícito y que a la Zona Libre se le tiene quitar ese nombre que le decían de que era un "centro de contrabando".

"No lo es. Nosotros estamos controlando todo; estamos modernizando nuestros sistemas, tanto de entrada como el que regula todo el comercio de Zolicol", planteó.

Indicó que se ha bajado en 98% todo el tema de inseguridad y han contado con el apoyo del Ministerio de Seguridad, Policía Nacional y Autoridad de Aduanas para contrarrestar de manera inmediata lo que no sea lícito.

Recordó que en administraciones anteriores hubo muchos temas de hurtos, plagios de mercancía, contrabando de cigarrillos y gracias al apoyo interinstitucional lo han erradicado de forma muy positiva.

Napolitano destacó que están apuntando a la modernización con la instalación de 490 cámaras, un centro de monitoreo que trabaja 24/7.

Además, han modernizado la parte de la entrada, de los visitantes y los usuarios, totalmente digitalizada. Asesoría Legal de Zolicon también ha sido modernizada, así como Finanzas.'



El Gobierno Nacional inició la primera etapa de la expansión de la Zona Libre de Colón, con una inversión de $250 millones.

Aduanas, Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad son instituciones que trabajan en coordinación con la Zona Libre para combatir el contrabando.

Con esta expansión, habrá Zona Libre para otros 75 años, expresó la gerente Napolitano, en referencia al plan de expansión de la zona franca.

Zona Libre de Colón es el principal activo de la provincia caribeña, luego del Canal de Panamá.

Expansión

Napolitano calificó la expansión de la Zona Libre de Colón como un proyecto de Estado.

Se contempla el desarrollo de 300 hectáreas y en la primera fase se trabajará en 36 hectáreas en las que se invertirán $250 millones.

La gerente de Zolicol adelantó que en estos momentos se encuentran elaborando el plan maestro de las primeras 280 hectáreas y espera que antes de noviembre el proyecto sea adjudicado.

Espera que antes que culmine la presidencia de José Raúl Mulino pueda haber iniciado la primera etapa.

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Retos

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, reconoció que existen retos porque el comercio ilícito afecta a muchos países, sin embargo ve con buenos ojos los avances de la Zona Libre en combatir el flagelo.

Barría Pino destacó que es un trabajo que se debe fortalecer en el tiempo, sin embargo ve con buenos ojos las inversiones que se realizan, las mejoras, el fortalecimiento y el trabajo interinstitucional para poder minimizar o erradicar el comercio ilícito.

Agregó que se necesitan fortalecer las instituciones para poder seguir construyendo y fortalecer la confianza.

"Es muy favorable como la Zona Libre en el presente está trazando un plan hacia futuro que sea de beneficio para el sector logístico y para nuestra economía, también", planteó.