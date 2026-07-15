Doña Perfecta lidera matrícula para la segunda gema de la Triple Corona

Seis de las siete yeguas nacionales que fueron a la primera gema de la triple corona serán inscritas esta tarde para participar en el clásico Tomas Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque, segunda prueba de la triple corona, a disputarse el próximo domingo 26 de julio.

La ganadora de la primera gema, la invicta, Doña Perfecta que mantiene 5 puntos en la clasificatoria rumbo al Dama del Caribe, su propietario Luis Shirley confirmó su participación en esta carrera en distancia de 1,700 metros.

Por su parte, Rodrigo Jaén, entrenador de Princesa Escarlata, que fue retirada en el punto de partida en el clásico Temístocles Díaz Q., aseguró que su mimada va al ruedo, esta vez con Lorenzo Lezcano debido a que su jinete habitual Anthony González, está suspendido. Además, informó que Lady Raquel, otra que está a su cargo, será inscrita y tendrá la conducción de Manasés Haldar.

Mientras que Living Legacy, potranca que mantiene 3 puntos luego de concluida la primera gema de la triple corona nacional de yeguas, tiene su matrícula y jinete asegurado, Luis Arango, así lo señaló su entrenador Eligio Ocaña.

Entre tanto, Tamara La Bella y Avril, también podrían estar en el listado de las inscritas esta tarde en esta prueba clásica por bolsa de B/.40,000 balboas.

Además, Buonasera, Yonis Lasso e Infinity Sexy con Jesús Barría, podrían ser parte de las matriculadas para esta competencia.

Una de la bajas será Sol Gotforit cuyo propietario Víctor Hung confirmó su no participación en esta carrera.