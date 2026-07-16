La actividad económica de Panamá acelera su ritmo: registra crecimiento del 5.19% interanual en mayo

El pulso de la economía panameña muestra señales de aceleración en el cierre del primer semestre. Este jueves 16 de julio de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reveló que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un sólido crecimiento interanual del 5.19% en mayo, consolidando la senda de recuperación del aparato productivo nacional.

Esta expansión supera de manera holgada el 2.95% reportado en mayo del año anterior. De igual forma, el desempeño acumulado del IMAE durante los primeros cinco meses de 2026 se ubicó en un 4.88%, una cifra que se alinea con las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

El comportamiento positivo de la producción nacional durante mayo estuvo fuertemente apalancado por el sector servicios, el comercio internacional y la intermediación financiera:

Comercio Local y de Tránsito registró un alto dinamismo gracias al volumen de ventas mayoristas y minoristas en el mercado doméstico, el incremento en la venta de vehículos nuevos y las operaciones de reexportación desde la Zona Libre de Colón (la zona franca más grande del hemisferio).

Aumentaron los tránsitos y peajes del Canal de Panamá continuó siendo el principal eje de tracción, sumado al crecimiento del transporte aéreo de pasajeros y el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional.

El Centro Bancario Internacional reportó incrementos en la captación de depósitos externos y en la colocación de la cartera crediticia. Por su parte, la suscripción de primas de seguros mantuvo su racha positiva, liderada por las pólizas de salud, automóviles y vida (colectivo e de carácter individual).

La manufactura local vio incrementos en el sacrificio de ganado vacuno y porcino, el procesamiento de carne de pollo, la producción de bebidas (gaseosas y alcohólicas) y la elaboración de derivados del tomate.

Las sombras del reporte: Construcción e inversión pública a la baja

A pesar de las cifras optimistas en los sectores globales y de consumo masivo, el informe mensual del INEC pone en evidencia que la reactivación económica sigue siendo asimétrica, arrastrando caídas en sectores intensivos en mano de obra:

El reporte de mayo del IMAE confirma la tesis de los analistas que apuntan a un crecimiento "hacia afuera" de la economía panameña. Mientras las finanzas, el Canal y el comercio de reexportación de la Zona Libre impulsan el indicador global por encima del 5%, los dos sectores tradicionales que más empleos directos generan —la construcción y el sector primario (agro/pesca)— continúan contrayéndose, lo que explica por qué el dinamismo macroeconómico aún no se traduce en una reducción significativa de la tasa de desempleo en las calles.