Panamá Sub-20 empata contra Pachuca en un partido amistoso

La Selección Sub-20 de Panamá igualó este jueves (1-1) frente a un combinado Sub-21 y Sub-19 del Club Pachuca, en su primer compromiso de preparación durante el campamento que realiza en Pachuca, México, con miras al Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El conjunto dirigido por el entrenador Mike Stump abrió el marcador gracias a un gol de Gerson Gordón, quien sacó un potente remate de larga distancia para adelantar a Panamá.

Minutos más tarde, el elenco Sub-21 del Pachuca respondió de la misma manera con un disparo desde fuera del área para establecer el 1-1 definitivo antes del descanso.

Para la segunda mitad, la Selección Sub-20 de Panamá enfrentó al equipo Sub-19 del Club Pachuca, en un período en el que el marcador no se movió.

El encuentro se disputó en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, en Hidalgo, sede del Club Pachuca.

La escuadra nacional disputará su segundo y último compromiso de preparación de este campamento el próximo lunes 20 de julio, cuando se mida a un equipo de la Universidad del Fútbol perteneciente a la tercera categoría del fútbol mexicano.

Luego de su segundo fogueo, el equipo Sub-20 se mantendrá entrenando en su campamento en Pachuca, hasta el viernes 24 de julio, fecha en que el equipo estará trasladándose a la ciudad de Puebla, sede de los tres partidos de la fase de grupos de Panamá.

Panamá continúa afinando detalles de cara al Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2025, que se celebrará en México del 24 de julio al 9 de agosto y que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

La Selección Sub-20 hará su debut en el Premundial el próximo domingo 26 de julio, cuando enfrente a Canadá por la primera jornada del Grupo C, en un encuentro que se disputará en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.