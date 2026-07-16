Investigan presunto desvío de fondos del fútbol argentino para la compra de mansiones de lujo en Florida

Una investigación de fiscales federales de los Estados Unidos reveló sospechas sobre el desvío de fondos vinculados a las operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según un reporte publicado por el diario Miami Herald, los recursos habrían sido utilizados para adquirir propiedades inmobiliarias de lujo en el sur de Florida y financiar un ostentoso estilo de vida.

La pesquisa cobra especial relevancia internacional ya que trasciende a pocos días de que la selección de Argentina dispute la gran final de la Copa del Mundo este próximo domingo, con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, presente en territorio estadounidense acompañando a la delegación albiceleste.

El esquema de desvío: ¿Cómo operaba TourProdEnter LLC?

El núcleo de la investigación de los fiscales estadounidenses se centra en los masivos contratos de patrocinio que la AFA ha gestionado en el país. El dinero, estimado en cientos de millones de dólares, habría sido canalizado a través de la firma TourProdEnter LLC, registrada en el estado de Florida.

Un análisis de los registros bancarios y comerciales arrojó inconsistencias financieras severas ya que cerca de 40 millones de dólares provenientes de las arcas de la AFA pasaron por las cuentas de TourProdEnter LLC hacia otras firmas comerciales sin que existiera una justificación de negocios legítima o aparente.

Además, parte de estos recursos habrían sido utilizados de forma directa por un matrimonio residente en Florida estrechamente vinculado a la LLC para adquirir cuatro propiedades de lujo entre los años 2021 y 2025.

Destino de los fondos: Mansiones, yates y caballos pura sangre

La fiscalía federal estadounidense analiza si estas transacciones configuran delitos graves de lavado de activos y fraude bancario dentro del sistema financiero de ese país. Los investigadores rastrean de cerca el destino final de las transferencias.

El asedio legal sobre la cúpula de la AFA avanza de manera simultánea en ambos extremos del continente.

El frente en Estados Unidos

Como parte de las diligencias del Departamento de Justicia de EE.UU., los fiscales mantuvieron un encuentro clave con el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene denuncias previas contra la AFA por presunta corrupción en el manejo de derechos comerciales.

Según reportes del diario argentino La Nación, la fiscalía norteamericana no descarta citar a declarar a exfuncionarios de la administración del presidente argentino Javier Milei para esclarecer el flujo de divisas.

El frente en Argentina

El pasado 26 de junio de 2026, un tribunal de alzada en Argentina ratificó el procesamiento penal de la AFA, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero del organismo, Pablo Toviggino, por el presunto delito de fraude fiscal.

La resolución de procesamiento fue dictada originalmente el 30 de marzo de este año por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de seguridad social del personal de la AFA, una cifra que ronda los 13 millones de dólares.

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Aunque la asociación aseguró en marzo haber presentado todas sus declaraciones juradas en regla y desestimó que los montos correspondieran a retenciones de sus empleados directos, la justicia argentina mantuvo en firme las imputaciones.

Por el momento, la AFA ha optado por mantener un hermético silencio institucional en torno a los hallazgos reportados en los Estados Unidos, concentrando su vocería pública en el ámbito estrictamente deportivo de cara al cierre de la cita mundialista.