Crédito crece, pero la morosidad está controlada; el panameño es responsable con sus pagos

Cifras de APC Experian revelan que la morosidad en distintos productos financieros refleja una mayor estabilidad del sistema y una evolución favorable en los hábitos de pago de la población panameña.

Al cierre de abril de 2026, la cartera total de crédito de personas naturales alcanza los $41,755 millones, con más de 2.4 millones de personas con al menos una referencia activa en el sistema de referencias de crédito de APC Experian.

El saldo refleja un crecimiento leve del 2.3% contra el año anterior y está acompañado por indicadores de riesgo más controlados.

Uno de los principales motores del sistema, la banca, registra en abril del presente año, una mora mayor a 61 días de 4.1%, mostrando una mejora significativa frente al 5.2% registrado en abril de 2025. Este descenso refleja una mejor disposición de pago por parte de los consumidores, en un entorno de mayor acceso al crédito.

-Hipotecas mantienen niveles de morosidad controlados del 4.1%, mejorando frente al 4.9% del año anterior.

-Tarjetas de crédito presentan una mora 8.5%, menor al 9.4% de 2025, evidenciando un uso más responsable del crédito rotativo.

-Préstamos personales destacan con una reducción importante en morosidad, pasando de 4.8% a 2.9% que se registra a abril de 2026. Sin embargo, esta cifra podría estar influenciada por cuentas castigadas.

A nivel general, incluyendo todos los sectores, el sistema muestra una mora promedio de 5.8%, contra 7% del año anterior. La banca y cooperativas mantienen niveles moderados de morosidad (4.1% y 7.3%, respectivamente), otros segmentos como financieras y servicios de telecomunicaciones presentan mayores niveles de riesgo.

Adicionalmente, el número de obligaciones activas continúa creciendo, superando los 5.2 millones, lo que evidencia un mayor dinamismo del crédito en la economía, sin un deterioro proporcional en la calidad de cartera.

“El comportamiento observado confirma que el leve crecimiento del crédito en Panamá se está dando de manera responsable. Vemos consumidores cada vez más conscientes de sus compromisos financieros y entidades con mejores herramientas de evaluación de riesgo”, indicó APC Experian.

El análisis comparativo muestra que, aunque el saldo de crédito ha crecido de forma constante desde 2021, la morosidad no ha seguido la misma tendencia. Por el contrario, en varios segmentos se ha estabilizado o reducido, confirmando una vez más que el panameño es responsable con el cumplimiento del pago de sus cuentas.

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APC Experian destaca algunas buenas prácticas que contribuyen a mantener un historial crediticio saludable:

-Pagar a tiempo: incluso pequeños retrasos pueden impactar el historial de crédito.

-Mantener niveles de endeudamiento sostenibles: no comprometer más del 30-40% de los ingresos en deudas con pagos fijos.

-Usar responsablemente las tarjetas de crédito: evitar sobregiros, no utilizar más del 40% del crédito disponible y pagar más de la cuota mínima mensual, teniendo certeza de cómo pagará cada cargo que realice en su tarjeta.

-Revisar el historial crediticio periódicamente para detectar inconsistencias y tomar decisiones bien informadas.

-Planificar antes de adquirir nuevas deudas, especialmente en productos de largo plazo como hipotecas.



