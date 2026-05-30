Panameños pidieron más de 2 millones de hamburguesas en el último año; la mayoría lo hace los viernes



En Panamá, los datos reflejan que la hamburguesa conserva un lugar privilegiado dentro de las preferencias de los usuarios.



Durante el último año, de acuerdo con información de PedidosYa, se registraron más de 2 millones de hamburguesas pedidas en el país, posicionándose como una de las categorías con mayor demanda dentro de la plataforma.

Las cifras dejan ver patrones interesantes. El análisis de la data muestra que los viernes durante la cena concentran el mayor número de pedidos, convirtiéndose en el momento favorito de los panameños para disfrutar este platillo.

Las preferencias también muestran una mezcla entre tradición y exploración. Mientras los sabores clásicos mantienen un lugar importante entre las elecciones de los usuarios, las propuestas con ingredientes diferenciados y combinaciones más elaboradas continúan ganando espacio.

Entre las 5 hamburguesas más pedidas están la clásica con queso, hamburguesa doble carne, hamburguesa con bacón y queso, hamburguesa estilo gourmet y hamburguesa con ingredientes especiales o premium.

Los acompañamientos siguen siendo parte esencial de la experiencia, destacándose dentro del top las papas fritas, alitas, nuggets, aros de cebolla y bebidas gaseosas.

Cristian Tello, Head de Marketing de PedidosYa Panamá, destaca que lo interesante de la categoría hamburguesas es que permite observar cambios muy claros en los hábitos de consumo. Los datos muestran que ya no responde únicamente a un momento de alimentación rápida, sino a rituales específicos: el cierre de semana, espacios de entretenimiento en casa o reuniones informales.

"Vemos, por ejemplo, una fuerte concentración de pedidos los viernes por la noche, lo que evidencia que las decisiones de consumo están cada vez más vinculadas a momentos de disfrute y experiencias compartidas. Al mismo tiempo, los usuarios muestran una mayor disposición a explorar propuestas distintas, combinando clásicos de siempre con opciones más innovadoras”, comentó Tello.

Esta semana se celebró el Día Internacional de la Hamburguesa (28 de mayo), una fecha dedicada a uno de los platos más populares del mundo y que continúa manteniéndose vigente entre consumidores de distintas generaciones.