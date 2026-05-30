'El Toro' defiende la modernización eléctrica que comandó y pide dejar atrás las mentiras históricas

Para el expresidente Ernesto Pérez Balladares por muchos años se han repetido mentiras con respecto a lo que él denomina la modernización del sistema eléctrico, realizada bajo su gobierno.

Pérez Balladares recalcó que las frases "Privatizaron la electricidad", "La modernización subió la luz" no se ajustan con la realidad porque lo que se construyó fue un modelo mixto regulado por el Estado y diseñado para atraer inversión, ampliar capacidad, diversificar generación y garantizar seguridad energética.

"Se confundió modernización con privatización. Modernizar no era una opción ideológica. Era una necesidad nacional", explicó.

En este sentido recordó que su gobierno heredó una infraestructura rezagada, baja capacidad de expansión, dependencia operativa estatal y riesgo de insuficiencia futura.

De acuerdo con el exmandatario, al corporizar el IRHE se pasó de depender de la lluvia a tener hoy un portafolio regional robusto.

Aseguró que la reforma creó un modelo mixto y el Estado no solo conservó activos estratégicos, sino que su administración sentó las bases para una regulación fuerte y la atracción de inversión privada supervisada.

Asimismo, dijo que la modernización le ha permitido a Panamá ser referente energético regional dado que el país cuenta con mayor capacidad instalada, diversificación de fuentes, estabilidad operativa y competitividad regional.

"La historia merece precisión. Los resultados desmienten las mentiras históricas. La modernización eléctrica que impulsamos entre 1994 y 1999 no debilitó el país, lo fortaleció. No falló el modelo, falló el control. Toca afinar su institucionalidad", precisó.