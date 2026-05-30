Caso Pinchazos: Defensa de Pittí y Rodríguez plantea nulidad, tras enfrentar a una fiscalía sin pruebas

El juicio por el caso Pinchazos, seguido contra Ronny Rodríguez y William Pittí, culminó esta semana con la expectativa del abogado defensor Roniel Ortiz de que se decrete la libertad de sus clientes tras las anomalías que dijo haber demostrado.

En este sentido, Ortiz manifestó que se encontró con una fiscal que no llevó una sola prueba a la audiencia y mostró un pobre alegato.

"Primera vez en mi vida que me enfrento a una fiscal que no presentó escrito, ni pruebas ordinarias, ni pruebas extraordinarias", comentó.

El abogado ironizó con respecto a que la jueza Águeda Rentería había pedido el salón de audiencia del segundo Tribunal Superior más grande por el número de supuestas víctimas, pero solamente se presentó una.

También expuso que la fiscal fue a leer la vista fiscal y no presentó un solo perito.

"Yo sí llevé al perito del Instituto de Medicina Legal, Luis Rivera Calle. Fue contundente en su exposición", añadió.

Ortiz de igual forma expuso que: "Le demostré que las evidencias las levantaron sin cadena de custodia, nunca tuvieron cadena de custodia. Le pude demostrar que los CD que presentó el testigo protegido no servían ni para echarse fresco".

Ortiz planteó a la jueza la nulidad del caso basada en que se excedieron los términos, además de que hubo violaciones al debido proceso.

"La jueza se acogió a los términos. Solo esperamos que el fallo se transcriba. No queda hacer nada más que decretar la libertad", destacó.

El extinto Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá, mediante resolución n.º 90 de 28 de agosto de 2015, dictó auto de llamamiento a juicio contra estos dos exfuncionarios, los cuales mantienen la medida cautelar de detención preventiva en este proceso por supuestas interceptaciones telefónicas.