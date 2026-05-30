Mediante la "Operación Síntesis" llevada a cabo por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP), se logró desarticular una banda dedicada a la elaboración y distribución de diversas drogas sintéticas en la provincia de Panamá Oeste.

En total fueron aprehendidas 12 personas de nacionalidad colombiana y panameña, además de decomisar metanfetamina, tusi y éxtasis, así como gomitas y dulces elaborados con THC.

En total se llevaron a cabo 10 diligencias de allanamiento en distintos puntos de la provincia.

Las investigaciones permitieron determinar que el grupo mantenía operaciones principalmente en los distritos de Chame, La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

En estas áreas presuntamente desarrollaba actividades relacionadas con la producción, el almacenamiento y la comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía Nacional continúa desarrollando operativos contra el microtráfico a nivel nacional.