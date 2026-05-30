Delyanne Arjona: 'Estoy legalmente divorciada'

La chef Delyanne Arjona confirmó que su matrimonio con Fulvio Miranda, con quien tiene una hija, terminó.



La expresentadora de "Tu Mañana" estuvo envuelta en rumores de separación, no obstante, optó por guardar silencio por el bienestar de su hija.



"(...) Ya yo estoy legalmente divorciada. Fulvio Miranda y yo seguiremos siendo padres de Amelie para el resto de la vida", dijo Arjona en el pódcast "Flow La Música".



De esta forma, la chef da por finalizadas las especulaciones que empezaron a circular tras la ausencia de Miranda en sus redes sociales personales y eventos públicos.



Arjona destacó el respeto y el cariño que le guarda a su exesposo, además, que lo considera un gran cocinero y un referente en la gastronomía local.