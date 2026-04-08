Panamá
Siete empresas presentan propuestas para los nuevos dormitorios de la UTP
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La obra busca dar una respuesta a los estudiantes de esta casa de estudios que enfrentan situaciones económicas limitadas
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Siete proponentes participaron del Acto Público No. 2025-1-95-0-08-LV-025165 para el diseño, construcción y equipamiento de los nuevos dormitorios en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, informó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
El monto de referencia para esta obra fue de $27,847,321.01.
"Esta iniciativa busca responder de manera concreta a las necesidades de nuestros jóvenes, especialmente aquellos que enfrentan limitaciones económicas y largos tiempos de traslado", expresó la Dra. Ángela Laguna, Rectora de la UTP.
"Queremos asegurar que el bienestar y la permanencia académica sean una realidad para todos", añadió.
La UTP precisó que el citado evento contó con la presencia de Jose Ramón Icaza, Ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas Presidenciales.
Icaza destacó que este es solo el inicio de un programa integral de dormitorios y que el plan contempla futuras licitaciones para:
Un edificio en el Centro Regional de Chiriquí (David), así como importantes proyectos en provincias centrales y la expansión progresiva a las demás sedes de la UTP a nivel nacional.
Con esta obra, precisa la UTP, busca ofrecer espacios dignos, seguros y adecuados que fomenten el desarrollo integral. Al reducir las barreras de acceso, la institución consolida su modelo de educación inclusiva, brindando mejores oportunidades a los estudiantes, sentenció.
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