Alonso Correa, embajador de Panamá en India, sostuvo breve encuentro con Marco Rubio

El embajador de Panamá en la India, Alonso Correa Miguel, sostuvo un breve encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su primera visita oficial al país asiático.

El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a Nueva Delhi previo a la crucial cumbre del martes con sus homólogos de la alianza estratégica del Indopacífico (Quad), integrada por India, Australia y Japón.

Ayer, la India y Estados Unidos abordaron la conclusión "a la brevedad" de un acuerdo comercial interino, como paso hacia un pacto bilateral integral, durante una reunión en Nueva Delhi entre el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario estadounidense, por su parte, subrayó la alineación de ambos países en minerales críticos y cadenas de suministro, y advirtió de que la dependencia excesiva de una sola fuente para recursos vitales es uno de los desafíos del momento.