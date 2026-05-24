MiAmbiente detecta que un PH de Paitilla hace descargas de pintura directas al mar

El personal técnico del Equipo SWAT de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó graves irregularidades sanitarias y ambientales durante una inspección en un edificio de propiedad horizontal (PH) ubicado en el exclusivo sector de Punta Paitilla.

Durante el recorrido, los inspectores evidenciaron que los trabajadores del inmueble realizaban malas prácticas, como el lavado de materiales con residuos de pintura dentro de una tina comunal. Lo más alarmante se descubrió en el área social, donde el fregador mantenía una conexión de tubería con descarga directa al mar.

Se constató, según la entidad, que ambas tuberías vertían descargas hacia cuerpo de agua marino, situación que podría generar afectación ambiental por presencia de residuos contaminantes en ecosistema costero.

Prueba de tinción confirmó la contaminación

Como parte de la diligencia técnica, se efectuó una prueba de tinción (vertido de un tinte especial) para confirmar conexión y trayectoria de las descargas detectadas. La verificación corroboró flujo de aguas hacia el mar, una situación que pone en riesgo el ecosistema costero debido a los residuos tóxicos.

Los funcionarios otorgaron un plazo estricto de dos días a la administración del PH para corregir las conexiones clandestinas y ejecutar las adecuaciones correspondientes.

Inspección de seguimiento y proceso administrativo

El Ministerio de Ambiente ya tiene programado retornar al sitio este lunes 25 de mayo de 2026 para verificar que se hayan cumplido las medidas correctivas solicitadas.

Independientemente de que el edificio arregle las tuberías, MiAmbiente confirmó que, tras la próxima inspección, iniciará un proceso administrativo formal por la descarga de residuos de pintura al mar, evaluando los daños causados a los recursos naturales.

Vigilancia activa y denuncias ciudadanas

La institución recordó que mantiene operativos constantes de vigilancia y fiscalización en todo el país para frenar los ataques a los ecosistemas marinos. Asimismo, exhortaron a la población a convertirse en guardianes de la naturaleza reportando cualquier anomalía de manera anónima a través del 311 y las redes sociales oficiales de @MiAmbientePma.