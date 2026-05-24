Panamá se alista para su concentración de cara al Mundial 2026

Arrancaron los primeros movimientos oficiales de la Selección Mayor de Panamá con miras a su esperada actuación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este domingo 24 de mayo inició la concentración oficial del equipo con la llegada de cuerpo técnico, staff y jugadores al hotel del onceno nacional.

Los primeros jugadores en reportarse pertenecen al grupo inicial de 29 jugadores que serán elegibles para formar parte de la convocatoria oficial que será anunciada por el DT Thomas Christiansen este martes 26 de mayo, a las 10:00 a.m., en la asta de la bandera del Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

La Selección Nacional se prepara para disputar un total de tres partidos de preparación previo a su viaje con dirección a Canadá para instalarse en su campamento base en New Tecumseth, Ontario.

A continuación, le compartimos el itinerario oficial de la Selección Nacional.

Entrenamiento

Lunes 25 de mayo

Cerrado

Convocatoria oficial

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Fecha: Martes 26 de mayo

Lugar: Edifico de la Administración

Hora: 10:00 a.m.

Entrenamiento

Fecha: Martes 26 de mayo

Lugar: CAR de PANDEPORTES

Hora: 4pm

Abierto 15 minutos

Entrevistas

Entrenamiento

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Lugar: CAR FPF – Burunga

Hora: 8:30 a.m

Abierto 15 minutos

Entrevistas

Entrenamientos

Fecha: Jueves 28 de mayo

Lugar: CAR PANDEPORTES

Hora: 8:30 a.m.

Abierto 15 minutos

Entrevistas

Salida a Brasil

Jueves 28 de mayo