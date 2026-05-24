FIFA
Panamá se alista para su concentración de cara al Mundial 2026
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Panamá se prepara para realizar tres partidos amistosos de cara al Mundial 2026
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Christiansen presentará el 26 de mayo a los convocados para el Mundial 2026 en el edificio del Canal
Arrancaron los primeros movimientos oficiales de la Selección Mayor de Panamá con miras a su esperada actuación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este domingo 24 de mayo inició la concentración oficial del equipo con la llegada de cuerpo técnico, staff y jugadores al hotel del onceno nacional.
Los primeros jugadores en reportarse pertenecen al grupo inicial de 29 jugadores que serán elegibles para formar parte de la convocatoria oficial que será anunciada por el DT Thomas Christiansen este martes 26 de mayo, a las 10:00 a.m., en la asta de la bandera del Edificio de la Administración del Canal de Panamá.
La Selección Nacional se prepara para disputar un total de tres partidos de preparación previo a su viaje con dirección a Canadá para instalarse en su campamento base en New Tecumseth, Ontario.
A continuación, le compartimos el itinerario oficial de la Selección Nacional.
Entrenamiento
Lunes 25 de mayo
Cerrado
Convocatoria oficial
Fecha: Martes 26 de mayo
Lugar: Edifico de la Administración
Hora: 10:00 a.m.
Entrenamiento
Fecha: Martes 26 de mayo
Lugar: CAR de PANDEPORTES
Hora: 4pm
Abierto 15 minutos
Entrevistas
Entrenamiento
Fecha: Miércoles 27 de mayo
Lugar: CAR FPF – Burunga
Hora: 8:30 a.m
Abierto 15 minutos
Entrevistas
Entrenamientos
Fecha: Jueves 28 de mayo
Lugar: CAR PANDEPORTES
Hora: 8:30 a.m.
Abierto 15 minutos
Entrevistas
Salida a Brasil
Jueves 28 de mayo
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