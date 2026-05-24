Un hombre de aproximadamente 27 años de edad fue asesinado la tarde de este domingo 24 de mayo, en el sector conocido como La Invasión cerca a la comunidad Alto de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

La información inicial del caso señala que los residentes, escucharon más de 15 disparos de manera repetitiva y luego se observó el cuerpo de un hombre sin signos vitales, además de un menor de 14 años de edad, quien también resultó herido en este ataque a mano armada.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a llevar al menor al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para que recibiera atención médica.

Se procedió a acordonar toda la escena donde se dio el ataque y donde el cuerpo sin vida de esta persona yacía, a la espera de personal de criminalística para hacer el levantamiento e iniciar la investigación de este homicidio.

La línea de investigación señala que el occiso se estaba dando un baño, cuando fue sorprendido por varios sujetos armados que al verlo, abrieron fuego en repetidas ocasiones.

En medio de la conmoción se conoció que a esta persona se le conocía como Ulises y era conocido como “Ziro Dinamarca”.



