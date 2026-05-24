Esgrima panameña cierra con triunfo ante Japón en el Mundial de Suiza

El equipo panameño masculino de esgrima se impuso en un apretado cierre contra el plantel olímpico de Japón por 32-31, en la Copa Mundial de Esgrima en Berna, Suiza.

Con el marcador empatado 31-31, Arturo Dorati dio la estocada final a Koki Kano (campeón olímpico de París 2024) para darle el triunfo al equipo panameño.

En su recorrido en el Mundial de Esgrima en Suiza, la representación nacional también derrotó a la India por 45 a 39.

En el torneo mundial se compitió con los mejores del mundo, donde se contó con la participación de 41 equipos como: Japón, China Taipéi, Rusia, India y Alemania, entre otros.

La representación nacional quedó ubicada en el Mundial de Suiza en el puesto 14, una buena posición.

El plantel mayor panameño se encuentra conformado por: Arturo Dorati, José Quirós, Julio Arias e Isaac Dorati, junto al entrenador Jorge Valdés.

Para Solmoraine Ameglio de Dorati, presidenta de la Comisión Nacional de Esgrima, este triunfo y participación panameña son muy positivos, debido a que otorga puntos en el ranking mundial.

Es un buen resultado para el equipo panameño, reiteró Solmoraine Ameglio de Dorati, y añadió que el plantel nacional ahora tendrá que participar en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos 2027 que serán en Perú entre el 14 y 20 de junio.