Plaza Amador apunta a la Copa Centroamericana

Plaza Amador ya tiene el "tricampeonato" en el bolsillo luego de vencer a Alianza por 3-2 en tiempo extra, pero ahora su objetivo es otro: la "Copa Centroamericana".

En la memoria del técnico Mario Méndez y de los placinos todavía está el recuerdo de cuando fueron eliminados en los cuartos de final por el Real España (Honduras) en una jugada en el último minuto del partido, donde perdieron por 1-2 y vieron cómo el boleto a las semifinales se les escapaba de las manos.

"Es una espinita", que se quiere sacar, admitió "Cholito" Méndez luego del partido contra Alianza, donde su equipo ganó su décima estrella.

Méndez explicó que, pese a las bajas que tuvo el conjunto placino al llegar al actual Clausura 2026 con seis jugadores que recibieron ofertas en el extranjero, el equipo se supo levantar de un mal arranque de torneo.

Ahora tienen el tricampeonato y cinco finales seguidas, una instancia que, según reconoció, él no se esperaba. Con esto, Méndez logró tres títulos consecutivos, una hazaña a la que solo han llegado Franklin Narváez y el colombiano Richard Parra.

Otro que festejó el título del torneo Clausura 2026 fue Samuel "Memo" Castañeda, quien reconoció lo "peleado y complicado" que fue Alianza en la final.

El guardameta recordó que Plaza Amador suma cinco finales; él no jugó las dos primeras (que se perdieron), pero hoy celebra el tricampeonato.

Castañeda agregó que, de las tres finales con Plaza Amador, la que más recuerda es la ganada al San Francisco por 6-0. "Yo venía del San Francisco", dijo "Memo", quien se mostró agradecido con el equipo chorrerano, pero "tenía que defender los colores del Plaza", ripostó.

El portero placino se refirió a la Copa Centroamericana y agregó que les toca prepararse para ese torneo internacional. "Ojalá, Dios quiera, salga de la mejor manera", indicó.

Con el título logrado en el Clausura 2026, Plaza Amador consigue su estrella número 10 y se ubica tercero en la tabla histórica, solo superado por el Árabe Unido de Colón (15) y el Tauro (17).

Para la próxima Copa Centroamericana de la Concacaf, Panamá estará representada por Plaza Amador, Alianza FC y Umecit.

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Jair Palacios, técnico del Alianza, resaltó la entrega de sus jugadores en la final contra Plaza Amador, pero también destacó su deseo de competir con fuerza en la próxima cita centroamericana.