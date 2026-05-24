La violencia volvió a estremecer a la ciudad de Chitré tras el asesinato a tiros de un joven de 25 años, conocido con el alias de “Chapero”. El hecho de sangre ocurrió en las afueras de un establecimiento comercial ubicado cerca del estadio Rico Cedeño, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con los informes preliminares, el ataque se registró alrededor de las 11:00 p.m. del sábado en plena vía pública. La víctima, quien era oriunda del sector de Las Huertas en La Villa de Los Santos, recibió al menos siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El homicidio se perpetró en medio de una concurrida actividad artística donde cientos de personas esperaban la presentación del reguesero panameño El Tachi. Al escucharse las detonaciones, se desató el pánico y la desesperación entre los asistentes que se encontraban en el área.

Tras el atentado, unidades de la Policía Nacional lograron interceptar el vehículo en el que presuntamente escapaban los responsables del crimen; sin embargo, tras una persecución, los sospechosos lograron darse a la fuga.

Personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público se trasladó al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y levantar el cadáver.

Este nuevo suceso ha encendido las alarmas entre los residentes de Chitré, una ciudad tradicionalmente caracterizada por su paz y seguridad, pero que en los últimos tiempos ha visto alterada su tranquilidad debido al aumento de hechos violentos.

