Diputado estalla tras postura de exmagistrada contra proyecto que busca penas más duras contra menores que delinquen

El proyecto de ley que busca castigar con prisión a menores de edad que cometen delitos graves ha generado opiniones divididas.

Mientras la exmagistrada Esmeralda de Troitiño advierte que la iniciativa no pondrá orden en materia delictiva, el diputado José Pérez Barboni cuestionó que se ataque el proyecto sin ir al fondo del asunto.

"Visión integral, entorno, falló el estado las frases favoritas de quienes se oponen a un proyecto que irónicamente se ha trabajado de forma completa. Atacando a corto plazo, con la modificación en medidas cautelares y penas, mejorando los protocolos y funciones de los centros de custodia y cumplimiento, y endureciendo las sanciones a los corruptores de menores", expuso del diputado.

En este sentido dejó claro que habrá una clara garantía de los derechos de los menores, pero a su vez preguntó quién defiende los derechos de las víctimas.

"Le recomiendo leerse el proyecto a esta participante, deja en evidencia que tampoco sabe que el promedio de salida o traslado desde el centro de menores a un centro penal (de adultos) es de 24 a 26 años", destacó.

Además, pidió que se dejen de buscar excusas basándose en argumentos pasionales como "¿se acuerdan de los 7 chicos quemados?".

"El proyecto va a avanzar, lo hare por el país, su seguridad pública, y la justicia de las víctimas y familiares que ven como el sistema se burla de ellos. Que cómodo para esta señora ir a defender el proyecto que ella trabajó hace 26 años. Porque como dicen en el barrio: El que no la vive, no la entiende".