Carrasquilla sale lesionado; Pumas pierde la final ante Cruz Azul

El panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla salió lesionado en camilla en la final del fútbol de México, donde su equipo, los Pumas, perdió la final ante Cruz Azul por 2-1.

"¡Malas noticias para Pumas! Carrasquilla se lesiona y sale entre lágrimas", escribió en su portal TUDN.

"Coco" Carrasquilla es una de las piezas clave en el esquema de juego del técnico panameño Thomas Christiansen, quien este martes hará el anuncio oficial de la plantilla de 26 jugadores.

El panameño sufrió un duro golpe en la mitad de la cancha y, lesionado, abandonó el partido al minuto 58, lo que significó una baja sensible para los universitarios. El choque de Carrasquilla fue contra el jugador Amaury García, de Cruz Azul.

Se espera el informe médico para conocer la gravedad y profundidad de la lesión que pueda tener el mediocampista.

En el partido de la final, el argentino Rodolfo Rotondi anotó un gol en el minuto 95 para darle este domingo a Cruz Azul el triunfo por 1-2 ante los Pumas de la UNAM, dándole al equipo celeste el título del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, su décima corona de liga.

Con un autogol del español Rubén Duarte y el tanto de Rotondi, los Azules del entrenador Joel Huiqui salieron adelante en un dramático duelo en el que los Pumas habían tomado ventaja inicialmente con una diana del paraguayo Robert Morales.