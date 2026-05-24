Eric Davis sobre la lista final de Christiansen para el Mundial: 'Nadie está seguro'

A un día para que se anuncie la lista final de jugadores panameños para el Mundial 2026, y donde todas las miradas de un país se enfocarán en Thomas Christiansen, el lateral izquierdo Eric Davis aseguró que "nadie tiene el puesto seguro" en la plantilla oficial que viajará a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

El colonense Davis acaba de coronarse en el torneo Clausura 2026 de la LPF. Ganó su cuarto título en el fútbol panameño (tiene dos con el Árabe Unido y dos con el Plaza Amador).

El último de ellos fue en el recién finalizado torneo Clausura 2026, donde el "Equipo del Pueblo" obtuvo su tricampeonato.

"Esperamos en Dios que yo esté en esa lista definitiva", expresó esperanzado el también mundialista de Rusia 2018.

Otro de los placinos que se mostró optimista y con fe de poder integrar ese grupo definitivo es el volante Alberto "Negrito" Quintero.

Hay que recordar que "Negrito" se mantuvo con el grupo mundialista, pero se perdió la oportunidad de jugar el Mundial de Rusia 2018 debido a una lesión de última hora en un dedo del pie derecho, por lo que ahora espera con fe el llamado de Christiansen.

El jugador del Plaza Amador fue convocado para el último partido, en el cual Panamá venció a El Salvador 3-0 y selló su clasificación al Mundial 2026.

"Yo siento mucha fe y perseverancia de que se me va a dar una buena noticia", expresó Alberto "Negrito" Quintero sobre sus posibilidades de estar en la lista definitiva de los 26 jugadores que irán a la cita mundialista. "Soy un hombre de fe, he estado trabajando mucho, orando fuerte y cuidándome para estar en óptimas condiciones", reiteró el volante sobre su esperanza de jugar su primer mundial.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que este martes (mañana) se revelarán, en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá (FPF), los nombres de los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, además de tres futbolistas de reserva ante cualquier eventualidad o lesión.