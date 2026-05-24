Panamá
Plaza Amador vence a Alianza en tiempos extra y es tricampeón de la LPF
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Jimar Sánchez marcó el gol decisivo en el alargue para sellar una remontada del conjunto placino, que revalidó su dominio en el balompié nacional.
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Mario Méndez, técnico de Plaza Amador, reconoce el mérito de sus jugadotes al ganar el título del Clausura 2016 y apunta a la Copa Centroamericana de la Concacaf. pic.twitter.com/L9KnJAU2Yn— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) May 24, 2026
El CD Plaza Amador conquistó el tricampeonato del fútbol panameño al vencer por 3-2 en tiempo extra al Alianza F.C. en la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Un gol tempranero, a los 4 minutos de juego en los botines de Gabriel Chiari, puso arriba al Alianza, dirigido por el colombiano Jair Palacios, y le hizo soñar con la revancha por la final del Clausura 2025, en la que cayó 2-0 frente a los placinos.
El empate llegó al minuto 26 con un remate de cabeza del Rudy Yearwood. A partir de este punto el partido toma un ritmo de ida y vuelta, con el Plaza Amador contraatacando más cómodo que su rival.
Al minuto 44 el central Oliver Campos se va expulsado con roja tras ser amonestado con una segunda tarjeta amarilla, y el Alianza se queda con uno menos.
En la segunda parte, Daivis Murillo remató desde la distancia y puso arriba al Plaza Amador a los 73 minuto.
En el descuento, al minuto 94, un saque lateral es aprovechado por Yeison Ortega del Alianza, que apareció para sorprender y empatar el juego y obligar al extratiempo.
Jimar Sánchez puso arriba al Plaza Amador a los 4 minutos del tiempo extra, dándole el tricampeonato a su equipo, dirigido por el panameño Mario Méndez.
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