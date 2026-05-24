Los estudiantes del Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero Papa Francisco, en Chitré, completarán su segunda semana sin actividades presenciales luego de que se detectó un fuerte olor en las instalaciones del plantel, situación que ha afectado el normal desarrollo de las clases.

Aunque no se ha informado de forma oficial el origen del olor, todo apunta a que proviene de una industria cercana, donde se utilizan combustibles y otras sustancias en el proceso.

La dirección del colegio confirmó, mediante un comunicado, que las clases continuarán de manera virtual del lunes 25 al viernes 29 de mayo de 2026, como medida preventiva para evitar la presencia de estudiantes en las aulas mientras continúan las evaluaciones sobre la situación.

Durante los últimos días, personal del Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones realizaron recorridos e inspecciones en el centro educativo y sus alrededores, con el objetivo de determinar la procedencia del olor y buscar posibles soluciones al problema reportado por la comunidad educativa.

Según el comunicado emitido por el plantel, los docentes estarán informando a los estudiantes sobre la modalidad en que se desarrollarán los exámenes trimestrales, mientras el resto de las actividades académicas continuará desarrollándose de forma virtual.

Las autoridades del colegio reiteraron que la medida busca garantizar la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del fuerte olor detectado en el plantel.

