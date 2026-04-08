Soberanía

Y por enésima vez, Panamá pide respetar la "soberanía jurídica" tras fallo que anuló concesión portuaria a PPC. Aquello de que han aumentado las retenciones de buques panameños no es ningún cuento chino. ¡Ojito!

Chamba

Un vidajena me dice que el caos vivido esta semana es un recorderis claro de que del puente pa' allá también necesitan más oportunidades de empleo. ¡No todo puede ser para la city!

Popularidad

Y hablando de caos, me cuenta un vidajena que la ministra más popular del gobierno con paso firme encestó varias canastas de tres puntos al frentear la situación y seguir poniendo la cara hasta quedarse sin voz.

US Army

Siguiendo con el asunto, los gringos enviarán su contingente para brindar apoyo a Panamá en el análisis estructural del puente. Aunque no les guste a un par de leguleyos, nada mejor que preguntar a los que lo construyeron.

PH

Me informan que por los lados de Santa María, un exclusivo PH realiza descargas contaminantes hacia el río Curunducito. Les dieron 10 días para corregir. ¡Y los peces muertos quedaron!

Reglamento

Algo es algo dijo un calvo tras ver que por fin se dieron pequeños avances con el tema del reglamento interno de la cueva, cuyas reformas se aprobaron ayer en primer debate. Pero como reza el refrán, del dicho al hecho...