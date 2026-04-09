Luis H. Moreno, banquero y ciudadano ejemplar, fallece a los 97 años

La tarde de este jueves 9 de abril, se hizo pública la noticia del fallecimiento de Luis H. Moreno, una figura clave en la reconstrucción de la economía de Panamá posdictadura militar en 1989.



Nacido en Chitré, Herrera, el 24 de noviembre de 1928, Moreno abarcó una trayectoria en el sector financiero, la docencia y el servicio cívico, áreas donde mantuvo una activa participación.



El año pasado, recibió del presidente José Raúl Mulino la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Cruz, por su trayectoria en el ámbito bancario y su aporte al país.



“Gran pérdida la partida de Luis H. Moreno Jr., Lucho. Ciudadano ejemplar, banquero intachable, forjador de ideas y proyectos, pero sobre todo gran amigo junto a toda su familia, a quienes apreciamos muy cercanamente”, dijo Mulino.