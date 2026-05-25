Productores de arroz van a reunión crucial con la mirada puesta en la falta de lluvias

La cadena agroalimentaria de arroz se reunirá mañana para tratar diversos temas, principalmente la llegada del fenómeno de El Niño y cómo va a afectar a este grano.

Hay retrasos en el proceso de siembra porque no ha llovido lo suficiente para este periodo de transición de la temporada seca a la lluviosa, indicó uno de los productores.

La falta de lluvia puede estar afectando la cosecha de arroz en los próximos meses.

Los productores reiteran su responsabilidad de abastecer al mercado local del grano.

El arroz es el grano número uno de consumo en Panamá.

Por el momento, la expectativa de la reunión se mantiene en un posible aumento del grano para los consumidores.