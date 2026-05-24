Panamá se informa por medio de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el centro de información de los ciudadanos, como muestra la encuesta elaborada para Grupo Epasa.

De acuerdo con el sondeo, tres de los cuatro principales medios por donde se informa la población son redes sociales.

Solo la televisión es el único medio tradicional que todavía conserva simpatía entre la gente.

Instagram es la red social más popular en Panamá y mediante la cual se informa 63% de los entrevistados.

Le sigue la televisión con 38% y Tik Tok, red social que ha ganado popularidad desde la pandemia, con 33%.

La radio y los periódicos han quedado relegados a un quinto y sexto lugar en preferencias, con solo una aceptación de 12%, entre ambos.

Llama la atención que redes sociales más antiguas como el Facebook y X, antiguo Twitter, ya no son utilizadas por la población para informarse, como refleja la encuesta, con solo 2% entre las dos.'

2010

año en que nace la red social Instagram, que debutó en App Store de Apple. Su ciudad natal es San Francisco, EE.UU.

Según estadísticas recientes, Panamá tiene 6.1 millones de celulares activos y de estos, 8 de cada 10 son prepagos.

Esta cifra indica que buena parte de la población tiene más de un celular.

Por otra parte, 70% de los hogares en el país tienen servicio de internet.

Ficha técnica

La encuesta de Ipsos fue realizada del 17 de abril al 2 de mayo de 2026, a 1,200 personas mayores de 18 años.

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El nivel de confianza del estudio se situó en 95%, con un error muestral de más o menos 2.81%.

Se consultó a habitantes de todo el país, con excepción de la provincia de Darién y las comarcas indígenas. La mayoría fue en áreas urbanas (71%), en tanto que 29% fue en áreas rurales.

De los entrevistados, 84% tenía más de 25 años, mientras que 16% estaba entre 18 y 24 años.

En cuanto a ingreso familiar, 49% devenga menos de 800 dólares mensuales, 37% recibe entre 800 y 2,499 dólares y el restante 14% por encima de esa cifra.