El Mundial y las nuevas reglas: Precisión, fluidez

El fútbol afronta cambios reglamentarios que buscan modernizar el juego y aumentar el tiempo efectivo, pero que también suscitan dudas sobre su impacto en su esencia.

Medidas como la cuenta regresiva de 10 segundos para las sustituciones y límites más estrictos en saques pretenden reducir pérdidas de tiempo y simulaciones, problemas reales que entorpecen la continuidad del partido.

La obligación de que un jugador asistido espere un minuto fuera del campo es una respuesta enérgica para evitar falsos agravios; probablemente eficaz, aunque rígida.

En paralelo, la ampliación de las facultades del VAR —para revisar segundas amarillas, saques de esquina y otras jugadas— puede mejorar la corrección arbitral, pero corre el riesgo de fragmentar el ritmo del juego.

Más revisiones implican más pausas y mayor distancia entre la acción y la emoción, lo que plantea la disyuntiva entre precisión y fluidez.

La llamada "Ley Anti provocaciones", que sanciona gestos como cubrirse la boca, nace con la intención legítima de combatir insultos y discriminación.

No obstante, penalizar conductas ambiguas en un entorno hipervigilado puede derivar en decisiones subjetivas y controversias interpretativas.

En contraste, la norma que limita la interlocución con el árbitro al capitán, inspirada en el rugby, parece una medida práctica para reducir el tumulto y preservar el orden en el campo.

Estas reformas intentan corregir defectos antiguos, pero también transforman elementos centrales del juego.

El próximo Mundial será el gran laboratorio: la evaluación deberá ponderar si los beneficios en control y limpieza compensan la posible pérdida de espontaneidad y emoción que define al fútbol.