AAUD reporta la recolección de más de 40 mil toneladas de basura en San Miguelito en los útimos seis meses

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, hizo un balance de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito en estos últimos seis meses.

Morenos señaló en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que la recolección de basura en este distrito sí ha dado resultado, aunque han tenido que hacer ajustes al plan.

Unas 40,400 toneladas de desechos había recogido la AAUD en los nueve corregimientos de este distrito hasta el viernes de la semana pasada, indicó Moreno.

Agregó el administrador que al principio se recogían entre siete y ocho toneladas de basura al mes. Pero en estos seis meses han mejorado el servicio en el distrito de San Miguelito.

Al ser consultado sobre si mantendrá la institución la recolección de desechos en este distrito, Moreno dijo que "el tiempo que sea necesario".

"Estamos realizando un trabajo para evitar un problema de salud pública".

Respecto a si le corresponde o no a la autoridad realizar este trabajo en este distrito, Moreno señaló: "Sí lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro trabajo".

Al mismo tiempo, el funcionario recordó que la Alcaldía de San Miguelito mantiene un amparo de garantías en la Corte Suprema de Justicia, pero que tienen que esperar que esta entidad se pronuncie.

Mientras esto ocurre, mencionó que están enfocados, y que no es su decisión irse o quedarse.

Sobre un posible descuido en la recolección de basura en la ciudad capital, el administrador manifestó que ambos puntos los ven con la misma importancia.