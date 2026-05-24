Exclusión del sector marítimo define el inicio del segundo debate en la AN

A partir de esta semana, la discusión del proyecto No. 641 se traslada al pleno legislativo, en donde los 71 diputados tendrán la oportunidad de presentar sus modificaciones a lo aprobado en la Comisión de Economía y Finanzas.

Diversos gremios se han pronunciado al respecto, avalando los ajustes realizados en primer debate; sin embargo, aún queda un tema pendiente: la exclusión del sector marítimo.

Aunque la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) advirtió sobre los efectos de la normativa en el registro de naves, ingresos de entidades gubernamentales relacionadas con el sector y empleabilidad, los comisionados decidieron mantener la redacción original para analizar el tema a profundidad en segundo debate.

Luis Ocando, experto en tributación internacional, considera que la exclusión del sector marítimo es necesaria porque posee una naturaleza operativa distinta a la renta pasiva pura.

"La explotación de buques implica tripulación, logística, administración, riesgos operativos y actividad económica real. Además, nuestra propia legislación ya reconoce el tratamiento especial de estas rentas", explicó a Panamá América.

La normativa, a su juicio, debe reconocer que existen actividades con sustancia económica inherente o que ya cuentan con regímenes especializados de supervisión y cumplimiento; por tanto, no deberían estar sujetas a la ley.

Señaló que Panamá, de aprobarse la normativa con los ajustes correctos, puede impulsar operaciones regionales con mayor presencia real, generar empleo calificado, fortalecer servicios corporativos y atraer estructuras internacionales con funciones efectivas de administración, inversión y toma de decisiones.'

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meses y medio tiene el Ejecutivo para implementar la ley de sustancia económica antes de la revisión de la UE.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, espera en segundo debate evaluar nuevamente la sugerencia de la industria marítima para tomar una decisión al respecto.

El Órgano Legislativo tiene hasta la próxima semana para debatir en segundo y tercer debate el proyecto de sustancia económica, cuyos resultados deben percibirse antes de octubre, mes en que la Unión Europea tomará una determinación sobre la permanencia o salida de Panamá de su listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.