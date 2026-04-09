Junta Directiva de la Senadap solicita remoción del director Nolis Boris Góndola Solís

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes Panameños (Senadap) solicitó formalmente al presidente de la República, José Raúl Mulino, la remoción de Nolis Boris Góndola Solís como director de la entidad, como medida necesaria para salvaguardar la institucionalidad.

Dicha medida se tomó tras recibir el informe final de la comisión investigadora conformada para analizar las actuaciones administrativas de Góndola Solís.

El documento, preparado por miembros de los ministerios representados en la propia directiva, detalla hallazgos relevantes que evidencian un manejo inadecuado en su gestión.

El pasado 17 de marzo, la Junta Directiva acogió denuncias interpuestas contra el director de la Senadap, impulsadas por organizaciones afrodescendientes, miembros de esa instancia directiva y funcionarios de la institución.

En esa misma sesión se acordó nombrar una comisión, integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que se encargara de las investigaciones administrativas con el propósito de esclarecer los hechos conforme a disposiciones de derecho, y pedirle al presidente de la República la separación temporal de Góndola Solís mientras se desarrollaban las diligencias.

La tarde de este miércoles, 8 de abril, la mencionada comisión presentó el resultado de sus investigaciones, en las que confirma una ruptura progresiva en la relación institucional, evidenciada por la falta de comunicación, la ausencia de rendición de cuentas y el incumplimiento sistemático de decisiones adoptadas por la Junta Directiva, lo que constituye una vulneración al esquema de gobernanza de la entidad.

Entre los principales hallazgos, se documenta el desacato a decisiones formales, como la unificación de sedes previamente acordada; la omisión de funciones esenciales, incluyendo la elaboración de actas en su calidad de secretario de la Junta Directiva de la Senadap, así como una gestión administrativa deficiente, caracterizada por la concentración de funciones en un grupo reducido de colaboradores, la exclusión del resto del personal y la falta de ejecución institucional.

Asimismo, se identificaron irregularidades en la gestión de recursos humanos, ausencia de convocatorias a reuniones de Junta Directiva, falta de transparencia en información clave como presupuesto y planificación, y la adopción de decisiones unilaterales que afectaron el normal funcionamiento de la institución.

El informe también advierte sobre una posible afectación patrimonial al Estado, derivada de la permanencia indebida en un inmueble arrendado, generando gastos evitables en contravención de decisiones previamente adoptadas.

De igual forma, se señala un deterioro del clima organizacional, acompañado de conductas confrontativas, evasivas e irrespetuosas, que contribuyeron a la pérdida de confianza interna y externa, así como a una crisis institucional con impacto en la cohesión del movimiento afrodescendiente.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Junta Directiva acordó, con base en la facultad conferida por el artículo 13 de la Ley 379 de 26 de mayo de 2023, que crea la Senadap, solicitar al Órgano Ejecutivo la remoción del Director General, al considerar que su permanencia en el cargo es incompatible con la necesidad de restablecer el orden institucional, la legalidad administrativa y la confianza en la entidad.

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Igualmente, se dispuso remitir el informe a las instancias competentes, a fin de que se determinen las posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones identificadas durante la investigación.



