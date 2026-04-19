Llegó el día

Hoy arranca el periodo de registro para cobrar el chen chen del Cepanim y a estas alturas hay personas con dudas, qué será lo que está fallando que no llega la claridad al 100% en este tema. ¡Hay que leer bien, he visto varios comunicados al respecto!

Sí a la mina

La gente quiere chen chen y empleo y es que ya el 55% de los panameños respalda la reapertura de la mina. El que tenga oídos "pa oír", que oiga.

Enredo

La cueva de la 5 Mayo anda a toda máquina, al parecer la lista de asuntos pendientes, antes de que termine la actual gestión, es larga. Esperemos pisen el acelerador más fuerte, para que les caiga la teja al que viene. ¡Corran!

Análisis

"El Amigo Fiel" tiró su "facto", al mencionar que el nuevo magistrado del Tribunal Electoral debe restaurar la credibilidad de esta institución. Nada de andar siendo parte en los procesos electorales, sino que cumpla su verdadero rol de "organizador". ¡Oído!

Problema

Un vidajena recuerda que el caso de los motorizados que llevan los mandados a la puerta de las casas, está serio y parece que va por lo largo. ¿Qué es eso que estos señores no están protegidos por el Código de Trabajo? Por suerte, la jefa de la cartera de trabajo ya está al tanto. ¡Se pasan!

Candela

El tema de la regulación de las plataformas de transporte está que pica, pero es que en realidad, deberían estar en regla. El asunto es que hasta el jefe del Ejecutivo ha tenido que intervenir, asegura que va a revisar el documento, según él, la idea es no perjudicar. ¿Qué acontecerá esta semana tras las reuniones planeadas?