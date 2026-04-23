El presidente Mulino devuelve tres leyes a la Asamblea

Los proyectos de ley 388, 233 y 249 fueron devueltos, sin sancionar, a la Asamblea Nacional por el presidente José Raúl Munino para que los diputados revisen varios puntos que fueron señalados por el Órgano Ejecutivo

La decisión fue comunicada mediante notas oficiales, donde se detallan las objeciones presidenciales a cada iniciativa.

En el caso del proyecto 388, que buscaba el reconocimiento de prescripción de deudas con bancos y financieras, el Ejecutivo lo objetó en su totalidad por considerarlo inconveniente e inexequible.

Entre los argumentos, se mencionan posibles efectos en el sistema crediticio, choques con normas del régimen bancario vigente y conflictos con la Ley 42 de 2001 que regula estas entidades en Panamá.

Además, el documento advierte que la propuesta podría invadir funciones del Órgano Judicial, afectar el debido proceso y romper el principio de separación de poderes. Todo esto llevó a que se rechazara de forma completa, sin dar paso a su sanción.

Sobre el proyecto 233, relacionado con cambios a normas de tributos municipales, el presidente objetó varios artículos por inconvenientes y también señaló problemas de constitucionalidad en parte de su contenido. Según el Ejecutivo, algunos puntos no se ajustan al marco legal vigente.

En cuanto al proyecto 249, que buscaba reducir gastos de alquiler en el sector público, también hubo reparos. Se objetaron artículos por inconvenientes y otros por posibles choques con la Constitución, especialmente en lo relacionado con competencias del Ejecutivo en materia presupuestaria.

Con esta devolución, ahora queda en manos de la Asamblea Nacional revisar los señalamientos, hacer los ajustes o insistir en los proyectos de ley, como parte del trámite legislativo.