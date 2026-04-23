Balbina Herrera, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se hizo presente este jueves en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la ciudad de Colón para dar seguimiento al caso por peculado que se sigue a varios miembros de este colectivo, que son y fueron autoridades en el distrito de Colón.

Por este caso, este jueves comparecieron Alex Lee, exalcalde de Colón; Marta Macías, exrepresentante del Barrio Sur; los ex tesoreros de las juntas comunales del Barrio Norte y Sur; y Javier Lynch, representante del corregimiento del Barrio Norte.

Al ser consultada sobre si se trata de una persecución contra los miembros del PRD, Herrera manifestó que hay más de cien autoridades, electas y no electas, que han estado siendo investigadas.

“Nadie dice que no investigue, pero no queremos que se haga un espectáculo a través de las redes”, dijo.

Indicó que, en cuanto a la culpabilidad de las personas, “yo lo único que quiero decir es que se está recabando toda la información. Son más de 100 autoridades del PRD, a todos les han hecho este tipo de indagatorias”.