Las autoridades de seguridad mantienen operativos reforzados en distintos puntos de las provincias de Herrera y Los Santos luego de la reciente fuga de privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, en la ciudad de Panamá.

Aunque no existe información que confirme la presencia de los evadidos en la región, las autoridades no descartan que algunos de los reclusos que aún permanecen prófugos puedan intentar movilizarse hacia sectores del interior del país.

La Policía Nacional informó que se han intensificado los patrullajes, puntos de control y verificaciones en áreas urbanas y rurales de Azuero, con el fin de detectar si se ha dado la incursión de los detenidos evadidos hacia esta región del país.

Según se indicó, estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población, mantener el orden público y facilitar la ubicación de personas requeridas por la justicia.

Asimismo, las autoridades policiales realizaron un llamado a los residentes de Herrera y Los Santos para que reporten de inmediato cualquier situación sospechosa o la presencia de personas desconocidas que merodeen las comunidades en actitudes inusuales.

Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial a través de la línea 104 o al número 6745-3246.

Las autoridades recalcaron que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad y apoyar los esfuerzos de recaptura de los privados de libertad que aún continúan evadiendo a la justicia.