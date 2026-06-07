Operativos de la Policía continuarán en pabellones restantes hasta completar las fases programadas de intervención

El Estado panameño mantiene en ejecución la Operación Armagedón/Cerrojo en el Complejo Penitenciario La Joyita, una acción liderada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y ejecutada por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME), en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Durante el primer día de la operación fueron intervenidos seis pabellones, donde se verificó y registró una población de 1,833 personas privadas de libertad, como parte de los procedimientos establecidos para fortalecer la gobernabilidad, el orden y la seguridad dentro del centro penitenciario.

Las requisas e inspecciones realizadas permitieron el decomiso de seis armas de fuego, más de 60 municiones, 336 teléfonos celulares, cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi, además de una suma superior a B/. 9,800 en efectivo, 332 evidencias vinculadas a presuntas sustancias ilícitas, así como 2,740 artículos prohibidos localizados en las áreas intervenidas.

Estos resultados evidencian la importancia de mantener operaciones sostenidas dentro del sistema penitenciario para prevenir actividades ilícitas, reforzar los mecanismos de control y garantizar el cumplimiento de la ley.

La operación moviliza a 2,494 unidades de la Fuerza Pública y continuará desarrollándose en los pabellones restantes hasta completar las fases programadas de intervención. Cada avance representa un paso firme en los esfuerzos del Estado por consolidar entornos penitenciarios más seguros, ordenados y alineados con los objetivos de seguridad pública.



Las acciones se desarrollan conforme a la ley y a los protocolos establecidos, para garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y la seguridad del personal interviniente.



El Minseg reconoce la entrega y profesionalismo de los estamentos de seguridad, del SUME y del personal penitenciario que participan en esta misión, lo cual reafirma el compromiso del Estado de impedir que estructuras criminales utilicen los centros penitenciarios como centros de operación para actividades ilícitas que amenacen la seguridad y la convivencia pacífica de los panameños.