Fallo de la Corte transgrede el Principio de Especialidad de Martinelli

La declaración de constitucionalidad de la sentencia del caso New Business transgrede, según la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos.

El abogado Carlos Carrillo Gomila reiteró que el exmandatario se mantiene amparado por este recurso, como señala la nota A.J. MIRE-2024-057600 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La misiva establece claramente que no ha recibido ninguna solicitud por parte de la Fiscalía Primera Especializada contra el Crimen Organizado relacionada con el levantamiento de esta cualidad en el caso New Business; por tanto, no puede ser judicializado por otros delitos que no sean los contenidos en el tratado de extradición.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá es el único conducto competente a quien le corresponde realizar los trámites para la excepción del Principio de Especialidad", esboza el documento.

Reiteraron que la extradición del expresidente fue concebida para tratar temas puntuales como los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y la administración pública en sus distintas formas de peculado.

La Corte determinó, a través del edicto No. 560, que no son inconstitucionales la resolución de indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, proferida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, y la sentencia mixta No. 72 del 17 de julio de 2023 del Juzgado Segundo Liquidado de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares por la presunta comisión de agravios contra la administración pública.

El exmandatario actualmente se encuentra asilado en Colombia, desde donde exige que se le respeten sus garantías y el debido proceso.