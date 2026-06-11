Rosa de Damasco, una joya natural repleta de aroma y tradición

La rosa de Damasco cautiva por todas partes. En primera instancia enamora la vista con sus llamativos pétalos rosados, luego seduce el olfato con su rico aroma y luego acaricia la piel con su fino aceite.

En latitudes lejanas al pequeño istmo, al otro lado del Atlántico, la rosa damascena es más que un ornamento: es la esencia de pueblos enteros, una auténtica bandera, el modo de vida de cientos de personas, su sustento económico y la materia prima de varios de los cosméticos que tal vez disfrutas cada día por estos lares.

La damascena, cuyo cultivo se remonta a la antigua Persia, no solo brinda materia para cosméticos y perfumería, sino también para la gastronomía en platillos, postres y bebidas tradicionales.

Panamá América visitó un campo de rosas, en donde esta industria mostró a detalle sus componentes, desde las rosas hasta la gente que hace posible su cultivo.

La faena comenzó en una soleada mañana de junio en Isparta, una región turca mundialmente popular por ser el mayor centro de producción de la rosa de Damasco. Allí Gulsah Gurkan esperaba más de una veintena de periodistas de Europa y América Latina para revelar los secretos de la cosecha de rosas.

Con tiernos movimientos, Gurkan explicó cómo se arrancan las flores de la planta, una técnica que garantizará que la rosa conserve sus propiedades. En el proceso es clave colocar la parte media del dedo índice debajo del "cuello" de una rosa abierta y después tirar hacia arriba con un movimiento ligero pero firme para empezar a disfrutar del aroma y depositar la flor en los costales.'

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toneladas de rosas se necesitan para producir 1 kg de aceite esencial de rosa de Damasco. 5:00

de la mañana debe realizarse el cultivo de rosas para que preserven sus propiedades.

Gurkan aclaró que la demostración se hizo solo para fines ilustrativos porque antes de que el sol ilumine los campos, ya las rosas deben estar cultivadas. Una cosecha antes del amanecer garantiza que su concentración de aceites esenciales sea máxima. En contrapunto, el sol y el calor evaporan rápidamente estos compuestos aromáticos.

Estas rosas luego pasan a la planta procesadora donde se destinan a diferentes usos. En el caso del aceite, se requieren unas 4 toneladas de rosas recién cortadas para producir tan solo 1 kg de aceite esencial de rosa de Damasco. A tener en cuenta que los pétalos contienen una cantidad muy pequeña de aceite y deben recolectarse a mano, de allí que sea costoso.

"Por tres generaciones hemos cultivado rosas. Es un orgullo para mi familia. El sector de las rosas es muy importante para la economía local", dijo Gurkan, cuyas fincas de rosas visitan más de 1,000 personas por temporada de cosecha (si cuentas con suerte podrás acostarte en un grueso y oloroso colchón 100% de rosas).

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Consultada sobre lo que más disfruta de este oficio, Gurkan no vaciló en responder que el rico olor de las rosas y realizar el proceso de recolección en estrecho contacto con la naturaleza: "Es como meditar".

Pero más allá de las cremas, perfumes y aceites que luego irán a las pieles más delicadas del mundo, o a los kits de gülsha que la reconocida aerolínea Turkish Airlines entrega para el Día de la Madre, a las rosas también se les da un uso en la cocina. Puedes tomarla como agua de rosas, en postres o inclusive en helados.

Si lo tuyo son las rosas, delirarás si visitas Isparta. En esta provincia turca casi todo te recuerda a ellas. Las rosas están en las cercas que dividen las calles, en las aceras, en los monumentos, en fin, en cada rincón.