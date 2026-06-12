Potros van por su primera en la pista

Nueve balanceados eventos presenta el programa oficial de carreras para la jornada sabatina en el Hipódromo Presidente Remón, que tiene un acumulado del 5 y 6 de B/.9,882.15.

Una de las carreras que promete es la tercera de la programación donde se miden potros nacionales de tres años no ganadores, en distancia de 1,200 metros.

Será una carrera de siete ejemplares que van por su primera en la pista, donde sobresale Cuatro Tesoros, hijo del ganador del Presidente 2013, Forever Fixed.

Otro de los eventos que tendrá buena acogida en las apuestas será el abre del primer Pool de 4, la primera carrera, donde se enfrentan potros tresañeros más experimentados por bolsa de B/.8,000 balboas en juego.

Hasta el momento se han reportado dos retiros: La Consentida en la cuarta, Angelic I. en la quinta carrera, Frosted Clud y Don Tuco en la octava carrera.

Inscritas en el Felipe Motta

Mañana deben ratificar los ejemplares inscritos en la versión 38 del Clásico Felipe Motta a disputarse este domingo 21 de junio en distancia de 1,400 metros.

Los propietarios de Aryna, Dejanira, Escapada, Lilith, Jaque Doble, Wonder Lady, My Sharona, Sol Premier y Lady Isabella, tendrán que cancelar a las 5 p.m. la cuota final de B/400.00 balboas para poder participar en esta interesante carrera.

Es importante conocer que Jaque Doble fue la ganadora de este clásico en el 2025 donde también participaron Sol Premier, Dejanira y Wonder Lady.