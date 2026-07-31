Emily Santos conquista su tercera medalla de plata y firma nuevo récord nacional en Santo Domingo 2026

La natación panameña vuelve a brillar en el escenario internacional. La atleta Emily Santos Silva concluyó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras adjudicarse la medalla de plata en la final de los 200 metros pecho, prueba en la que además impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 2:29.19 minutos.

Con este resultado, la nadadora panameña completa una actuación histórica en la justa multidisciplinaria regional, tras colgarse su tercera presea plateada en el medallero general.

El recorrido de Santos en Santo Domingo ratifica su posición entre las nadadoras más dominantes de la región en la modalidad de pecho. La atleta panameña logró subirse al podio en cada una de las tres distancias individuales en las que compitió:

Consolidación del deporte acuático panameño

La consistencia mostrada por Emily Santos Silva en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho aporta de forma sustancial al medallero de la delegación de Panamá en Santo Domingo 2026, dejando un nuevo punto de referencia para las marcas de la natación nacional de cara a las próximas citas del ciclo olímpico.

"Santos Silva se quedó con la medalla de plata en la prueba de los 200m pecho y establece récord nacional con sus 2:29.19min de la final", destacó el Comité Olímpico de Panamá.

El desempeño de la sirena panameña consolida su proyección internacional y marca el cierre de una de las actuaciones individuales más laureadas para el deporte acuático del país en torneos regionales.