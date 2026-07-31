/ /

República Dominicana

Panamá debuta con triunfo sobre México en el béisbol de los Centroamericanos y del Caribe 2026

Publicado 2026/07/31 19:00:00
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

Panamá debuta con victoria 4-2 ante México en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este sábado enfrentará a Nicaragua.

Héctor Rayo de Panamá se barre este viernes, en un partido de béisbol ante México. Foto EFE

Héctor Rayo de Panamá se barre este viernes, en un partido de béisbol ante México. Foto EFE

Noticias Relacionadas

La selección de béisbol de Panamá debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con victoria por 4-2 sobre México en partido disputado en el estadio Juan Marichal de República Dominicana.

El partido lo ganó el relevista Gilberto Chú, quien trabajó 2.0 entradas con 2 ponchados, y lo perdió el abridor mexicano Saúl Arias. Por Panamá, el abridor fue Harold Araúz, quien trabajó 4.1 entradas con 4 hits permitidos, 2 carreras (ambas limpias), sin boletos y 1 ponchado.

Los mejores al bate por Panamá fueron Jhony Santos de 3-2 con 1 remolque, Héctor Rayo de 3-2 y Carlos Mosquera de 4-1 con cuadrangular solitario.

Panamá regresa al diamante este sábado 1 de agosto para enfrentar a Nicaragua a las 12:30 p.m., teniendo como posible abridor al derecho coclesano Darío Agrazal Jr.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía