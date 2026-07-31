Panamá debuta con triunfo sobre México en el béisbol de los Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección de béisbol de Panamá debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con victoria por 4-2 sobre México en partido disputado en el estadio Juan Marichal de República Dominicana.

El partido lo ganó el relevista Gilberto Chú, quien trabajó 2.0 entradas con 2 ponchados, y lo perdió el abridor mexicano Saúl Arias. Por Panamá, el abridor fue Harold Araúz, quien trabajó 4.1 entradas con 4 hits permitidos, 2 carreras (ambas limpias), sin boletos y 1 ponchado.

Los mejores al bate por Panamá fueron Jhony Santos de 3-2 con 1 remolque, Héctor Rayo de 3-2 y Carlos Mosquera de 4-1 con cuadrangular solitario.

Panamá regresa al diamante este sábado 1 de agosto para enfrentar a Nicaragua a las 12:30 p.m., teniendo como posible abridor al derecho coclesano Darío Agrazal Jr.