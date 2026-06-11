Las 'incongruencias' de la Coalición Vamos

Coherencia fue el término que utilizaron en al menos cuatro ocasiones los excandidatos y miembros de la Coalición Independiente Vamos para exigir a su junta directiva la desvinculación de tres de sus diputados en la Asamblea Nacional, alegando que no hay que temer a adelgazar la bancada.

Sin embargo, diversos sectores consideran que sus actuaciones distan del significado de esta palabra, pues mientras cuestionan el incumplimiento de Jorge Herrera a las promesas que le permitieron alzarse con la presidencia del Legislativo, también se reúnen con él para evaluar un posible respaldo a su reelección, acciones que dejan al descubierto la incongruencia que existe dentro del colectivo y que, irónicamente, según la misiva, buscan evitar.

Pese a que Herrera, según los propios diputados de Vamos, no ha honrado su compromiso de reformar el reglamento interno, reducir la planilla y transparentar la gestión legislativa, podría contar nuevamente con su apoyo para mantener el "equilibrio" entre los tres órganos del Estado, dando a entender que la coherencia de la que tanto hablan y el sentir del pueblo panameño aplican para casos específicos, no para postular a un candidato propio, emulando a sus antecesores, quienes siendo solo cinco diputados marcaron una línea distinta a los partidos políticos durante su quinquenio.

Sin embargo, en esta administración la independencia parece tener ciertas limitaciones.

Algunas de esas restricciones son aprobar traslados para la misma administración que ellos eligieron, pues en su comunicado sobre la separación de Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, les acusan de contribuir con su voto al aumento del presupuesto de la Asamblea.

Zamora, en su defensa, señaló que el mencionado traslado de partida respondió estrictamente a obligaciones presupuestarias, cuyo objetivo era honrar los salarios de los funcionarios legislativos, entre los que se encuentran los de la Coalición Vamos.

Aseguró que el comunicado del colectivo "obedece a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez" e hizo de conocimiento de la ciudadanía su renuncia al grupo.

15

diputados conforman la bancada independiente Vamos en la Asamblea. 5

renuncias se han presentado en el colectivo; los últimos fueron Zamora y Samaniego.

El diputado Samaniego también tomó distancia de la bancada y la coalición, aduciendo que su independencia de criterio es innegociable, pues los panameños lo eligieron para actuar con conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar del país.

"Mi salida responde a diferencias de criterio, no a diferencias personales (...). Mi deber es actuar conforme a lo que considero correcto para Panamá, con transparencia y de cara a la ciudadanía", expresó.

Llama la atención que dos de los dirigentes de la agrupación, Ulises Green y Adonay Valencia, cuyas firmas aparecen en el comunicado dirigido a la junta directiva, aclararon que no han dado su respaldo a ninguna solicitud para excluir a diputados de la bancada; al contrario, están convencidos de que las diferencias políticas pueden atenderse a través del diálogo, no con medidas que debiliten o dividan el proyecto político.

La bancada independiente Vamos, hasta la fecha, ha perdido a cinco diputados (Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Betserai Richards, Manuel Cheng y Carlos Saldaña), argumentando diferencias de criterio y falta de "independencia".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El colectivo aún no define su postura para el próximo 1 de julio; no obstante, sus integrantes conversarán con distintas bancadas para tomar una decisión al respecto.

"Nuestros principios, compromisos y visión del país siguen siendo la base de cualquier decisión", aseveró su jefe de bancada, Roberto Zúñiga.